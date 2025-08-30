Alex Gallete exalta elenco diverso do Game dos 100 e dá dica para os futuros peões de A Fazenda 17
O ator também revelou que vai voltar aos palcos do teatro em breve
Alex Gallete voltou para a tela da RECORD em grande estilo! O ator já participou de A Casa, A Fazenda 14, e agora experimenta toda a diversão do Game dos 100. Em entrevista ao site oficial, ele falou sobre o jogo e contou que volta em breve para o teatro.
“Eu achei incrível tudo! O cenário, as diversidades das provas, as dinâmicas. O que eu mais gostei foi a inclusão do elenco. Pessoas de todas a idades disputando o prêmio foi maravilhoso”, pontuou.
O ator passou ileso por todos os desafios até agora, mas revelou: “Teve várias provas que eu achei que iria super bem e não fui. Cada prova era uma surpresa. Isso que é legal! Me desafiei o tempo inteiro nesse game e digo que as pessoas vão se surpreender.”
Acostumado com a convivência em A Casa e A Fazenda 14, Alex foi para o game preparadíssimo: “Eu entrei não querendo amizade com ninguém e focado no prêmio. Em outros realities que participei, me entreguei demais nas amizades e não foi legal. Nesse, meu foco era vencer. Mas chorei muito com a saída da Mari Belém e da Salete Campari. Apenas! As outras eu comemorei muito (risos)”.

Sobre o reality rural, Alex avalia sua participação: “Eu acredito que a minha experiência em A Fazenda foi completamente desafiadora e me levou a todo desequilíbrio que eu nunca imaginaria chegar na vida (risos). Porém, sei que muitos posicionamentos foram corretos e estratégias também", explicou.
Aos futuros peões, o ator deixou um conselho: “Minha dica é viver intensamente tudo aquilo de cabeça, coração e razão. Ouvir mais e falar menos pode ser um grande aliado para chegar à final.”
Enquanto aparece na tela da RECORD com o Game dos 100, a carreira continua decolando: “Sigo trabalhando na internet e no audiovisual como ator e apresentador. Cobrindo eventos e festas pelo Brasil. No segundo semestre, volto aos palcos no teatro, onde estou com muita saudade de pisar!”
Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades. Reveja os episódios no RecordPlus!
