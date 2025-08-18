Janaína do Mar reflete sobre performance no Game dos 100: ‘Sou intensa’ Ela contou da experiência no jogo e revelou se toparia entrar em um reality de confinamento da RECORD Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 18/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/08/2025 - 02h00 ) twitter

Janaína divertiu os apresentadores e o público no game show! Edu Moraes/RECORD

Janaína do Mar se define como “a maluca dos realities”, essa espontaneidade foi justamente o que encantou o público e o que fez todos quererem acompanhar cada passo dela no Game dos 100! Com intensidade e bom-humor, a participante protagonizou momentos divertidos no programa, e contou tudo sobre a experiência em entrevista ao site oficial.

“Nunca na minha vida participei de um game tão emocionante que mexe tanto com nossas emoções como o Game dos 100”, afirmou.

O que ela mais curtiu no programa foi a mistura: “100 pessoas totalmente diferentes, com histórias, vivências, e características diferentes, disputando pelo mesmo ideal. Isso foi muito maravilhoso tanto na convivência quanto nessa possibilidade da gente conhecer outras histórias e lutarmos juntos para não sermos o último. Na verdade, você não precisa ganhar, você só não pode ser o pior, então isso eu achei sensacional”.

Não sei viver pela metade, só consigo ser inteira. Então eu vou mesmo, não tenho medo de cancelamento, de ser piada, de virar meme! (Janaína)

Já no primeiro episódio, Janaína chamou atenção com sua intensidade e emoção nas provas: “A ansiedade para mim sempre foi um desafio em todas as questões da minha vida. Foi o fator que mais atrapalhou de conquistar os meus maiores desafios, mas eu sou uma pessoa que não sei viver pela metade, só consigo ser inteira. Então eu vou mesmo, não tenho medo de cancelamento, de ser piada, de virar meme!”.

Ela se diverte ao dizer que se tornou o primeiro meme da temporada ao extravasar após vencer uma prova: “Se precisar jogar no chão eu jogo, se precisar quebrar o gelo no dente e sair sangrando, eu vou porque eu sou intensa demais. Então mesmo com toda essa ansiedade, eu transformo isso numa intensidade para ganhar e para chegar no objetivo. Ela atrapalha, sim, mas ela se transforma num potencial de maluquice dentro de mim que acaba dando certo”.

Janaína acabou sendo eliminada no quinto episódio, mas não há dúvidas de que marcou a história do programa!

Passado, presente e futuro

Janaína ganhou os holofotes da mídia em 2011 ao brilhar em um reality de confinamento, depois engatou na carreira de repórter, comunicadora, influencer, e se tornou mãe. Recentemente, participou de um reality de emagrecimento, onde perdeu 20 quilos.

Questionada se aceitaria entrar em um novo programa, foi certeira: “Eu sou a maluca dos realities, meu amor. Se tem uma pessoa com reality na veia, sou eu! Aceitaria todos os tipos de reality da RECORD. A Fazenda, o Power Couple, inclusive meu marido também toparia o Power Couple. Mas é isso... Se me colocar, tem que estar preparado para o maremoto de emoção, porque como eu falei, eu nunca vou para ser mais ou menos, eu sempre vou inteira!”

Após participar do reality de emagrecimento e do Game dos 100, Janaína está retornando ao meio artístico: “Tinha dado uma pausa dramática por conta da criação das crianças e de outros objetivos. Desde o ano passado, venho retomando a minha carreira. Esse ano eu já fiz muitos projetos na televisão, inclusive fui repórter do Carnaval e gosto muito dessa vertente de apresentadora e comunicação. Os meus projetos agora estão todos focados nisso também. E é claro, tenho o sonho de entrar em um reality da RECORD!”

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades. Reveja os episódios no RecordPlus!

