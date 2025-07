Jogadores precisam relembrar brincadeira de criança para avançar de fase

Na terceira prova do game show, os jogadores precisaram lembrar de uma brincadeira da infância. Eles colocaram um capacete com um desentupidor e jogaram argolas para o alto. Uma delas consagraria o participante para a próxima etapa. Com o desenrolar da prova, a tensão foi tomando conta dos jogadores, que não conseguiam se concentrar em acertar a argola. Na última disputa, Mc Mello e Marcus Cowboy tentaram de tudo, até que a artista conseguiu colocar a argola no capacete. Com isso, o Cowboy foi o terceiro eliminado do game show.



