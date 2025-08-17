Saiba quem são os eliminados do quinto episódio do Game dos 100
O programa já deu adeus a 50 competidores!
O domingo (17) foi agitado no Game dos 100! Após provas de tirar o fôlego, mais 10 competidores foram eliminados da disputa. Quer saber quem saiu em cada desafio do programa? Fique por dentro!
Rolou piscina de bolinhas, agulha no palheiro, e os jogadores precisaram até montar castelinhos com cotonetes e vaselina!
1ª Prova - Piscina de bolinhas: Day Oliveira
2ª Prova - Dança das luzes: Graci Golfe
3ª Prova - Livro na cabeça: Blade
4ª Prova - Mira certa: Luana Sales
5ª Prova - Castelo de cotonete e vaselina: Mari Belém
6ª Prova - Disputa do grito: Janaína do Mar
7ª Prova - Brechó: Carolina Arjonas
8ª Prova - Guardando laços: Nick Cruz
9ª Prova - Agulha no palheiro: Wender Teixeira
10ª Prova - Corrida de blocos: Babi Cris
Curtiu o episódio?
Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD.
