Saiba quem são os eliminados do quinto episódio do Game dos 100

Day, Graci, Blade, luana, Mari, Janaína, Carol, Nick, Wender e Babi saíram do jogo Arte/R7

O domingo (17) foi agitado no Game dos 100! Após provas de tirar o fôlego, mais 10 competidores foram eliminados da disputa. Quer saber quem saiu em cada desafio do programa? Fique por dentro!

Rolou piscina de bolinhas, agulha no palheiro, e os jogadores precisaram até montar castelinhos com cotonetes e vaselina!

Confira:

1ª Prova - Piscina de bolinhas: Day Oliveira

2ª Prova - Dança das luzes: Graci Golfe

‌



3ª Prova - Livro na cabeça: Blade

4ª Prova - Mira certa: Luana Sales

‌



5ª Prova - Castelo de cotonete e vaselina: Mari Belém

6ª Prova - Disputa do grito: Janaína do Mar

‌



7ª Prova - Brechó: Carolina Arjonas

8ª Prova - Guardando laços: Nick Cruz

9ª Prova - Agulha no palheiro: Wender Teixeira

10ª Prova - Corrida de blocos: Babi Cris

Curtiu o episódio?

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades. Reveja os episódios no RecordPlus!

