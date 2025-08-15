Chuva de memes! Competidores do Game dos 100 protagonizam cenas hilárias nas redes sociais O elenco diverte o público com pérolas engraçadas dos episódios Novidades|Do R7 15/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/08/2025 - 02h00 ) twitter

Rafa Brites e Felipe Andreoli caem na gargalhada Reprodução/Instagram

Nada passa batido pelo olhar atento da equipe de redes sociais do Game dos 100! Cenas corriqueiras viram matéria-prima para memes super divertidos na internet. O elenco entra na brincadeira e se diverte junto, se liga!

A emoção da Daniela Maciel após escapar da eliminação no quarto episódio virou “eu quando sobra dinheiro depois de pagar os boletos”. O público adorou a comparação, e os amigos da cantora também marcaram presença: “Culpa do cheiro no cangote do Wagner Santiago”, brincou Mari Belém.

Veja:

No mesmo episódio, outra cena rendeu! Regina Schazzitt tentava equilibrar uma bolinha de pingue-pongue na raquete furada enquanto o desespero tomava conta da situação. Quando ela acertou a bolinha no pote, comemorou com gritos e pulos. Competitiva? Imagina!

Confira:

E o que falar da reação hilária de João Zoli na prova de equilibrar dados no palito? O cantor estava super focado no desafio, mas não parava de ouvir gritos da galera na arena, o que acabou atrapalhando. Ele soltou um “cala a boca” que calou até os apresentadores! Nas redes, virou meme.

‌



Olha só:

E quem nunca se atrasou para um compromisso? Anderson Lima serviu a melhor definição dessa cena na prova das perucas e gerou boas risadas na internet! “Calma, amor, já tô chegando”, brincou Alisha. Esses e outros memes, você encontra nas redes do Game dos 100!

Assista:

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades. Reveja os episódios no RecordPlus!

O quarto episódio do Game dos 100 misturou brigas, provas hilárias, chororô, medalha olímpica, gargalhadas, bateu tudo no liquidificador e serviu o puro suco do entretenimento para o público. Duvida? Veja todos os detalhes!