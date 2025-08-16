Quem é você no ‘mega vôlei’ do Game dos 100? Faça o teste!
Preparamos um quiz para você descobrir qual participante seria no jogo
Comandado pela ilustre medalhista olímpica Márcia Fu, o ‘mega vôlei’ deu o que falar no Game dos 100! O programa adaptou o esporte de um jeito divertido e ainda garantiu a queen apitando as partidas. Se você pudesse participar da brincadeira, quem seria?
Faça o quiz e descubra qual dos jogadores é a sua cara nesse desafio de milhões!
