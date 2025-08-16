Quem é você no ‘mega vôlei’ do Game dos 100? Faça o teste! Preparamos um quiz para você descobrir qual participante seria no jogo Quizzes|Do R7 16/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/08/2025 - 02h00 ) twitter

Vai encarar o desafio de vôlei do programa? Reprodução/RECORD

Comandado pela ilustre medalhista olímpica Márcia Fu, o ‘mega vôlei’ deu o que falar no Game dos 100! O programa adaptou o esporte de um jeito divertido e ainda garantiu a queen apitando as partidas. Se você pudesse participar da brincadeira, quem seria?

Faça o quiz e descubra qual dos jogadores é a sua cara nesse desafio de milhões!

Este quiz ainda não está disponível.

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades. Reveja os episódios no RecordPlus!

Tretas, choros e risadas! Veja tudo o que rolou no quarto episódio de Game dos 100

share O quarto episódio do Game dos 100 misturou brigas, provas hilárias, chororô, medalha olímpica, gargalhadas, bateu tudo no liquidificador e serviu o puro suco do entretenimento para o público. Duvida? Veja todos os detalhes!