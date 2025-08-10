Yanne não vai bem no vôlei e é eliminada do Game dos 100

2 times, 32 participantes em cada e uma partida de vôlei. Assim foi a sétima prova do Game dos 100 deste domingo (10). E nada melhor do que nossa campeã olímpica de 1996, Márcia Fu, para ser a árbitra dessa partida. Mas, no primeiro saque, a equipe da esquerda se enrolou e perdeu. De forma regressiva, a equipe foi dividida e ficaram 16 contra 16. O desespero foi batendo nos competidores, que perdiam cada vez mais o gás. A cada rodada, novas disputas, até sobrar apenas Daniela Maciel e Yanne Antunes. As duas bateram a bola só de primeira até que Yanne, sem força, errou o toque e se tornou a 37ª eliminada do Game dos 100.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!