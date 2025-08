Quem é você no desafio ‘pilha de roupas’ do Game dos 100? Faça o teste e descubra qual participante é a sua cara na prova Quizzes|Do R7 01/08/2025 - 15h50 (Atualizado em 01/08/2025 - 15h50 ) twitter

A pilha de roupas ficou gigante ao lado da Rafa Brites Edu Moraes/RECORD

Das duas uma: ou você ficou assustado, ou super animado com a prova pilha de roupas do Game dos 100! No desafio, os competidores precisavam encontrar camisetas azuis com o logo do programa para se safarem da eliminação. A atividade foi um caos muito divertido. Você já se imaginou naquela situação?

Preparamos um quiz para quem quer descobrir qual jogador seria no desafio! São apenas cinco questões para a definição da sua personalidade no jogo. Vai encarar?

Corre para o teste!

Este quiz ainda não está disponível.

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

Bastidores animados! Veja as fotos do elenco do Game dos 100 nas redes:

Muito além da competição no Game dos 100, o elenco se diverte para valer nos bastidores do programa! Rola dancinha, muitas fotos e animação de sobra. Se liga!