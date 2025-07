Pensão atrasada? Márcia Fu causa discórdia em família recém-formada do Game dos 100 A queen arrumou esposa e filhos para o cantor Ovelha no programa Novidades|Do R7 29/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/07/2025 - 02h00 ) twitter

Márcia Fu reuniu a família completa com Ovelha, Salete Campari, Vinicius e Venâncio Brandão Reprodução/RECORD

Não tem jeito, Márcia Fu é sinônimo de bagunça no Game dos 100! A última que a queen aprontou foi uma reunião de família no lounge, com direito a discussão sobre qual integrante merece mais vencer a competição. Se liga!

O cantor Ovelha é o alvo favorito da Fu nos bastidores do game show, e ela sempre dá um jeitinho de agitar o dia dele! Dessa vez, procurou participantes loiros para compor uma família para o artista. Ela encontrou os gêmeos Vinicius e Venâncio Brandão para serem os filhos, e chamou Salete Campari para ser a esposa.

Com a família completa, Márcia jogou a bomba da discórdia perguntando quem venceria o programa. Ovelha disse: “Eu tenho que ganhar para sustentar meus dois filhinhos!” Já Salete, apontou: “Tenho que ganhar porque a mulher administra melhor o dinheiro da família”.

Todos já estavam gargalhando, quando chegou a vez dos gêmeos justificarem. Venâncio soltou: “A pensão está atrasada!” A queen pulou fora do papo e deixou a família recém-formada se resolver!

Assista:

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

