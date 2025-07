Caos! Jaquelline e Márcio suam a camisa na disputa por vaga na próxima prova

Para passar para a próxima fase, os participantes precisaram mergulhar na pilha e buscar camisetas 'azuis-piscinas' com o logo do Game dos 100. Um a um, os jogadores foram encontrando, e consequentemente, a disputa se acirrando. A disputa final ficou entre Jaquelline Cruz e Márcio Camara, que, exaustivamente, procuravam a última camiseta azul em meio a um mar de outras peças. Não deu para Jaque, que foi a primeira eliminada da semana e a 11ª do Game dos 100.



