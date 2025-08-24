Adryana vence Estevan em futebol adaptado e se classifica para a próxima etapa

O sétimo jogo da semana foi disputado em duplas. De um lado, uma pessoa com copos presos no corpo. Do outro, seu parceiro, que precisa acertar uma bolinha dentro de cada um desses copos. Pontaria e sinergia eram os pontos principais da atividade. No final, a decisão ficou entre Adryana Ribeiro e Estevan, que se enfrentaram em um futebol diferenciado. Em uma disputa emocionante, Adryana venceu Estevan por 8x7 e se classificou para a próxima etapa.



