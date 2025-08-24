Saiba quem são os eliminados do sexto episódio do Game dos 100 Restam apenas 40 jogadores na disputa pelo prêmio de R$ 300 mil Novidades|Do R7 24/08/2025 - 15h39 (Atualizado em 24/08/2025 - 15h39 ) twitter

Joi, Renan, Samuel, Fábio, Mack Lery, Gilson, Estevan, Simioni, Poliana e Semile deram adeus ao programa Arte/R7

Eles garantiram o Top 50 do Game dos 100, mas foram eliminados no sexto episódio! Mais 10 jogadores deram adeus à competição após enfrentarem provas difíceis do programa. Estava torcendo por algum deles? Veja qual desafio eliminou cada competidor!

Rolaram atividades variadas neste domingo (24), muitas exigiram equilíbrio, agilidade e um pouquinho de sorte.

Confira:

1ª Prova - Bolha na calha: Joi Almeida

2ª Prova - Transporte de bolas na colher: Renan Oliveira

‌



3ª Prova - Pescaria de bebida: Samuel Simões

4ª Prova - Bexiga não pode cair: Fábio Gontijo

‌



5ª Prova - Afunda ou boia: Mack Lery

6ª Prova - Puxar o rolo de tapete com os pés: Gilson Santiago

‌



7ª Prova - Pontaria no copo: Estevan

8ª Prova - Segurar madeira com a mão e dominó com outra: Kamila Simioni

9ª Prova - Trenzinho humano: Poliana Roberta

10ª Prova - Equilibrando a xícara: Semille

Gostou do episódio?

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades. Reveja os episódios no RecordPlus!

Para inspirar! Relembre frases marcantes dos jogadores no Game dos 100

