Saiba quem são os eliminados do sexto episódio do Game dos 100
Restam apenas 40 jogadores na disputa pelo prêmio de R$ 300 mil
Eles garantiram o Top 50 do Game dos 100, mas foram eliminados no sexto episódio! Mais 10 jogadores deram adeus à competição após enfrentarem provas difíceis do programa. Estava torcendo por algum deles? Veja qual desafio eliminou cada competidor!
Rolaram atividades variadas neste domingo (24), muitas exigiram equilíbrio, agilidade e um pouquinho de sorte.
Veja mais:
Confira:
1ª Prova - Bolha na calha: Joi Almeida
2ª Prova - Transporte de bolas na colher: Renan Oliveira
3ª Prova - Pescaria de bebida: Samuel Simões
4ª Prova - Bexiga não pode cair: Fábio Gontijo
5ª Prova - Afunda ou boia: Mack Lery
6ª Prova - Puxar o rolo de tapete com os pés: Gilson Santiago
7ª Prova - Pontaria no copo: Estevan
8ª Prova - Segurar madeira com a mão e dominó com outra: Kamila Simioni
9ª Prova - Trenzinho humano: Poliana Roberta
10ª Prova - Equilibrando a xícara: Semille
Gostou do episódio?
Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades. Reveja os episódios no RecordPlus!
Para inspirar! Relembre frases marcantes dos jogadores no Game dos 100
1 / 8