Mais que amigas, queens! Reveja o climão entre Kamila Simioni e Márcia Fu no Game dos 100

Curtiu esse reencontro de milhões? Reprodução/RECORD

Para quem estava esperando puxão de cabelo e fogo no feno, Kamila Simioni e Márcia Fu entregaram só risadas no Game dos 100! Elas até tentaram criar um climão para fazer graça, mas terminaram a conversa com gargalhadas.

Se você não lembra, a gente refresca sua memória! Simioni e Fu foram peoas em A Fazenda 15. Em certo momento do jogo, Márcia combinou de salvar a empresária, porém, era blefe. A campeã olímpica colocou a rival na Roça, elas discutiram feio e Simioni foi eliminada! Apesar disso, já na Festa Final, elas se desculparam e tudo ficou bem.

Voltando ao presente, Márcia encontrou Simioni na estreia do Game dos 100, e foi logo abrindo o sorrisão: “Olha quem eu achei, minha amiga do reality!” A queen avisou que as desavenças ficaram para trás, mas a empresária alfinetou: “O jogo acabou, mas você tá me devendo! Fez promessa, disse que se eu fizesse torcida, ia dividir o prêmio comigo!”

Fu lembrou da promessa: “É verdade, gente, esqueci!”. A galera ao redor não aguentou segurar a risada.

Confira:

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

Risadas, chororô e ansiedade marcam o primeiro episódio de Game dos 100:

