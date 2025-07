Do jogo para a vida! Elenco se reúne para assistir à estreia do Game dos 100 Grupo de participantes acompanhou o primeiro episódio em um bar de São Paulo Novidades|Do R7 21/07/2025 - 13h48 (Atualizado em 21/07/2025 - 13h48 ) twitter

Acompanhou a estreia do programa? Reprodução/Instagram

Apesar de disputarem o prêmio de R$ 300 mil no Game dos 100, os participantes souberam separar muito bem o jogo das amizades, e seguiram com os laços criados no programa para a vida. O elenco se reuniu em um bar de São Paulo (SP) para assistir à estreia do game show.

Além de acompanharem o primeiro episódio, eles comemoraram o aniversário da influenciadora Yanne Anttunes e fizeram a maior bagunça no bar!

Adryana Ribeiro compartilhou um vídeo mostrando a galera: “Foi incrível a estreia do Game dos 100. Amei reencontrar vocês!”, escreveu a cantora. O apresentador Fernando Jobs comentou: “Um programa com um elenco desse só pode ser sucesso!”

Se liga:

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 15h30, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

Risadas, chororô e ansiedade marcam o primeiro episódio de Game dos 100:

