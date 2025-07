Quem é Vovó Janete, eliminada que conquistou o público no Game dos 100? A jogadora entrou na competição ao lado da filha Renata Novidades|Do R7 21/07/2025 - 11h30 (Atualizado em 21/07/2025 - 11h30 ) twitter

Curtiu a participação dela no programa? Edu Moraes/RECORD

Elegante, carismática e cheia de energia, a Vovó Janete, de 75 anos, garantiu os holofotes na estreia do Game dos 100! Ela entrou no jogo ao lado da filha, a professora Renata Stapf, de 59, e apesar de toda a garra, foi eliminada na prova Tênis no Fio. Saiba quem é a vovó que encantou o público!

Janete surpreendeu a todos por ser a participante mais ‘experiente’ do elenco, e mesmo assim, não fugir dos desafios! Ela achou o colar havaiano em tempo recorde, conseguiu acertar a argola no chapéu de desentupidor, acendeu a vela numa boa, e só foi ter alguma dificuldade na quarta prova, para secar um cubo de gelo!

No desafio, Janete usou todas as estratégias: colocou o gelo na boca, tentou secar com a roupa, e conseguiu chegar ao apito, concluindo a prova. Rafa Brites viu que a aposentada estava com a roupa toda molhada, tremendo de frio, e resolveu abraçá-la: “Pode pôr a mão em mim, vou esquentar a senhora!”

Nos bastidores, Márcia Fu quis saber mais sobre a senhorinha cheia de garra. Janete contou que ficou viúva aos 53 anos: “Depois de cuidar do meu esposo 12 anos, que ele ficou com Parkinson, eu fui começar a viver!” Ela prestou concurso público, passou e começou a trabalhar como agente de saúde. Também concluiu os estudos e emendou na faculdade.

Renata é a filha caçula de Janete, e mãe da estudante de fonoaudiologia Juliana, de 25 anos: “Somos um trio maravilhoso”, disse a professora. O objetivo de Janete e Renata em ganhar o prêmio, é ajudar a quitar os estudos da jovem.

Após o perrengue na prova do gelo, Janete mandou muito bem no bambolê, marcou golaço no desafio de pênalti e desenrolou a fita adesiva tranquilamente. Focada, revelou: “Eu quero, eu posso e eu consigo. Vou com foco e determinação!”

Porém, na oitava prova, o cansaço bateu! Ela precisava acertar um par de tênis amarrados em um varal, e após tentar diversas vezes, não conseguiu concluir o desafio: “Agora a Renata vai ter que seguir o caminho sozinha no Game dos 100”, disse Felipe Andreoli.

O apresentador não aguentou olhar do camarote, e desceu para cumprimentar Janete: “Cheguei quebrando protocolos porque queria te dar um beijo, você foi demais! Deu aula aqui, foi um prazer te ter no jogo!”

Vovó Janete foi eliminada, mas recebeu uma salva de palmas dos colegas e marcou o episódio com graça e força de vontade.

Confira:

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 15h30, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

Conheça os participantes:

