Frio, apito e emoção! Jogadores precisam secar cubo de gelo na quarta prova

Depois da prova com fogo, agora foi a hora do gelo! Para passar de etapa, os participantes precisaram secar um cubo de gelo e apitar alto. Parece simples, mas os jogadores tiveram algumas dificuldade. No final, a disputa ficou entre Ana Lucia e Vanessa, e a manicure se saiu melhor do que a campeã de reality. Com isso, Vanessa Mesquita foi a quarta eliminada do game show.



