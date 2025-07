Agilidade e pontaria! Confira a oitava prova do 'Game dos 100'

A oitava prova do Game dos 100 necessitava que os participantes tivessem agilidade e muita pontaria. Isso porque eles precisaram amarrar os cadarços dos tênis e, com muita precisão, precisaram pendurá-los no fio com um arremesso. A disputa ficou entre Elaine e Vovó Janete, que depois de muitos 'quase acertos', foi a oitava eliminada do Game dos 100.



