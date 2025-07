Sexta prova exige pontaria e faro de gol dos competidores

E é claro que o Game dos 100 teria uma prova com o esporte mais consumido pelo mundo: o futebol. Os participantes precisaram ter pontaria para acertar o gol e garantir a vaga na próxima etapa. Entre gols, traves e chutes para fora, a disputa foi ficando acirrada. Mas não tanto para Marcus Vinícius. O sociólogo até tentou, mas foi o 'perna-de-pau' da rodada, e consequentemente, o sexto eliminado do game show.



