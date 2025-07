Uma luva, fita, e um sonho! Jogadores precisam de paciência na sétima prova

Uma prova mais rápida, pá-pum, mas que além de tudo, exige muito foco e atenção. Os participantes precisaram ter um cuidado a mais para conseguir enrolar a fita na luva. A pressa, nesse caso, pode ser a principal inimiga. No final da atividade, os jogadores demonstraram ansiedade e muitos se complicaram. Dentre os 94 competidores, Bia Souza foi a única que não conseguiu e se despediu do Game dos 100.



