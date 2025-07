Gritaria, correria e confusão! Confira a primeira prova do 'Game dos 100'

A primeira prova do Game dos 100 não teria como ser diferente: correria, confusão e muito suor. Os participantes precisavam encontrar dentro de balões, cordões havaianos que tinham chaves. Os participantes foram avançando, até que ficou apenas um colar e duas participantes. Maria Antônia encontrou e desabou em choro, contagiando os apresentadores. Sobrou para Lorena, a primeira eliminada do Game dos 100.



