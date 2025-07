Vem aí! Saiba todas as novidades sobre o Game dos 100 O programa estreia neste domingo (20), às 15h30 Esquenta|Do R7 15/07/2025 - 16h53 (Atualizado em 15/07/2025 - 16h53 ) twitter

Descubra tudo sobre o novo game show da RECORD Edu Moraes/RECORD

Finalmente chegou o momento do público descobrir todas as novidades e conhecer o elenco do Game dos 100! O programa estreia neste domingo (20), às 15h30, na tela da RECORD. Fique por dentro!

O jogo terá 100 participantes, entre anônimos e personalidades da mídia, de diferentes áreas de atuação, idades, experiências e histórias de vida, que encaram, ao mesmo tempo, uma série de desafios.

A competição acontecerá em uma gigantesca arena de provas de 1.211 m², com 100 luzes direcionadas, representando cada um dos jogadores.

Nos bastidores, os participantes ficam concentrados em um grande lounge de 533 m². Os competidores precisarão usar força, resistência, estratégia e raciocínio rápido. Mas só uma regra será importante: não ficar em último lugar!

As partidas podem ser individuais, em duplas ou entre equipes. Os participantes vão passar por uma maratona de 99 provas variadas, distribuídas ao longo de 10 episódios.

A cada semana, serão exibidos 10 desafios e, a cada rodada, o participante que ficar por último em cada prova é eliminado do Game dos 100.

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 estreia no dia 20 de julho, às 15h30, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

Conheça os participantes:

Ansiosos para a largada do Game dos 100? O programa estreia no dia 20 de julho, mas você já pode ir se familiarizando com o elenco. Tem atores, cantores, influenciadores, casais, gêmeos e até vovós! Bora conhecer todos os jogadores?