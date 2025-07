Entenda a dinâmica do Game dos 100 Atração estreia neste domingo (20), às 15h30; saiba detalhes Esquenta|Do R7 20/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/07/2025 - 02h00 ) twitter

Andreoli e Rafa Brites comandam Game dos 100 na tela da RECORD Edu Moraes/RECORD

Tem estreia na tela da RECORD neste domingo (20), às 15h30. Rafa Brites e Felipe Andreoli prometem agitar o fim de semana com desafios de tirar o fôlego no Game dos 100 e um elenco de milhões!

Para ficar por dentro, o site oficial conta detalhes da dinâmica do jogo que reúne anônimos e famosos em uma disputa por um prêmio de até R$ 300 mil.

Ao longo dos 10 episódios, os participantes vão enfrentar 99 desafios, e a cada semana serão exibidas 10 provas, com um eliminado em cada. Ou seja, quem terminar na última posição deixa o game.

Para chegar à grande final, os competidores terão que superar cada etapa e só aquele que resistir até o fim ganha o jogo e leva a bolada para casa.

Para levar ao público ângulos incríveis, a atração conta com drones, câmeras móveis e braços mecânicos. O resultado? Imagens cinematográficas!

Confira a publicação:

Ansioso para a estreia do Game dos 100? Então fique ligado em cada detalhe com Rafa Brites, Felipe Andreoli na apresentação, e Márcia Fu nos bastidores. O primeiro episódio vai ao ar neste domingo (20), às 15h30, e já termina com 10 eliminados. Não dá para perder!

Confira o elenco do Game dos 100:

