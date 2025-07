Spoilers! Confira flashes das provas e do elenco do Game dos 100 O novo programa da RECORD estreia no dia 20 de julho Esquenta|Do R7 14/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vai ficar por fora das novidades? Reprodução/RECORD

O Power Couple Brasil 7 chegou ao fim, mas Rafa Brites e Felipe Andreoli ainda vão aparecer muito na tela da RECORD com a estreia de Game dos 100, no dia 20 de julho, às 15h30! Para deixar o público ainda mais ansioso, uma nova chamada do programa solta diversos spoilers. Duvida? Olha só!

“Está chegando um game que vai te prender do começo ao fim”, avisa Andreoli no vídeo. E Rafa completa: “100 participantes se lançam em uma batalha de 99 provas. Desafios que parecem simples, vão testar as habilidades dos competidores de uma maneira surpreendente!”

Entre uma fala e outra, imagens do elenco disputando as provas aparecem, e já dá para reconhecer rostos famosos! Ainda rolam flashes das provas, gigantescas e muito criativas.

Veja a chamada:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 estreia no dia 20 de julho, às 15h30, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

‌



Famosos, dinâmicas e mais! Descubra 7 curiosidades sobre o Game dos 100

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Ansiosos para a grande estreia do Game dos 100? O novo programa vai ao ar no dia 20 de julho, a partir das 15h30, mas é claro que não vamos deixar você sem spoilers até lá: aí vão as novidades do game show da RECORD!