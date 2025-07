Uma centena de jogadores, 99 desafios, e um grande prêmio: entenda a dinâmica do Game dos 100 O novo programa da RECORD estreia no dia 20 de julho Esquenta|Do R7 10/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/07/2025 - 02h00 ) twitter

Um game show inédito no Brasil! Reprodução/RECORD

Você já ouviu falar e vai se viciar: o Game dos 100 chega no dia 20 de julho, às 15h30, na tela da RECORD! Para que o público já fique familiarizado com a dinâmica do jogo, uma nova chamada da atração, bem explicadinha, foi publicada nas redes sociais do game show. Se liga!

O programa será comandado por Rafa Brites e Felipe Andreoli. O apresentador contou: “100 competidores enfrentam 99 desafios que vão testar suas habilidades físicas e mentais”. E a esposa completou: “Em cada programa, teremos 10 provas, e ao final de cada uma delas, um participante se despede da competição”.

Para deixar a disputa ainda mais divertida, o game show possui desafios de todos os tipos, alguns simples, outros mais complicados, e vai rolar até provas em grupo. Felipe disse que um detalhe muito importante é que os participantes não precisam se preocupar em serem os primeiros a terminarem as provas, mas também não devem ser os últimos, ou correm risco de eliminação!

E adivinha quem vai fofocar com os jogadores nos bastidores? Isso mesmo, Márcia Fu: “Gente, no final de cada desafio eles vão ter um bate-papo comigo, com a queen, para!”

O grande vencedor leva um prêmio de R$ 300 mil para a casa. Rafa prometeu sucesso:“A adrenalina vai invadir sua casa”.

Assista à chamada:

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 estreia no dia 20 de julho, às 15h30, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

Ansiosos para a grande estreia do Game dos 100? O novo programa vai ao ar no dia 20 de julho, a partir das 15h30, mas é claro que não vamos deixar você sem spoilers até lá: aí vão as novidades do game show da RECORD!