Spoiler das provas! Veja o que vai rolar no episódio de estreia do Game dos 100

O Game dos 100 estreia neste domingo (20) Reprodução/RECORD

A estreia do Game dos 100 vai dar o que falar neste domingo (20)! O público já está se familiarizando com o elenco animado e a dinâmica do programa, agora vêm os spoilers das provas: serão quatro desafios no primeiro episódio!

A Comunicação da RECORD disponibilizou imagens das provas iniciais. Vale lembrar que são 99 desafios ao longo da temporada!

Nas chamadas do game show é possível conferir detalhes dessas provas, como a atividade com “bolas e colares havaianos”, onde diversos balões coloridos caem no meio na arena. Alguns jogadores aparecem ao lado de bexigas estouradas com os colares em mãos, será que eles precisam procurar dentro de quais bolas estão os objetos?

A galera também vai participar de atividades nomeadas como “passando a chama” e “argola no desentupidor”. Na última prova exibida, os jogadores aparecem de mãos dadas, em equipe, e precisam atravessar o bambolê de uma ponta a outra.

‌



Os competidores vão sofrer diversos perrengues nos desafios e a diversão do público está mais do que garantida!

Confira:

Esperava desafios divertidos como esses? Divulgação/RECORD

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 estreia no dia 20 de julho, às 15h30, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

Conheça os participantes:

Ansiosos para a largada do Game dos 100? O programa estreia no dia 20 de julho, mas você já pode ir se familiarizando com o elenco. Tem atores, cantores, influenciadores, casais, gêmeos e até vovós! Bora conhecer todos os jogadores?