Estreia do Game dos 100 mistura diversão, gelo, bambolês, velas e pênaltis em provas eletrizantes

Não perca a super estreia do programa! Antonio Chahestian e Edu Moraes/RECORD

A disputa do Game dos 100 começa neste domingo (20), a partir das 15h30! No episódio de estreia, acontecem os primeiros 10 desafios da temporada. A cada etapa, um participante é eliminado. Foi dada a largada para essa grande aventura!

Confira como serão as provas do primeiro episódio:

PROVA 01: BOLAS COM COLARES HAVAIANOS - 100 COMPETIDORES: Reunidos na gigantesca Arena de Provas, todos os jogadores precisam estourar bolas e procurar colares havaianos. Em cada colar, existe uma chave que dá acesso a um armário no lounge do programa. Quem não encontrar, já vira o primeiro eliminado do game.

PROVA 2: PASSANDO A CHAMA - 99 COMPETIDORES: Desta vez, os participantes se dividem em times e se alinham em uma fila. O primeiro acende uma vela com um fósforo. Depois, passam a chama de mão em mão, acendendo todas as velas, até chegar ao vulcão - a última vela que precisa ser acesa. A equipe mais lenta é dividida para novas disputas, até restarem apenas 3 competidores. Na última rodada, o confronto é individual: cada uma precisa acender todas as velas do percurso sozinho. O último a conseguir deixa a competição.

PROVA 3: ARGOLA NO DESENTUPIDOR - 98 COMPETIDORES: Usando capacetes com um desentupidor colado em cima, os competidores testam a pontaria ao jogar uma argola para cima visando acertá-la no cabo. Aquele que não conseguir acertar a sua argola já de despede do jogo.

PROVA 4: SECANDO O GELO - 97 COMPETIDORES: Cada um recebe um cubo de gelo com um apito dentro. Eles devem descongelar o cubo, da melhor maneira que conseguirem, sem quebrá-lo no chão ou pisar em cima. Quando chegarem ao apito, precisam soprá-lo para ser salvo. Quem for o último a apitar está fora do Game dos 100.

PROVA 5: DUELO DO BAMBOLÊ - 96 COMPETIDORES: Divididos em equipes e presos uns aos outros pelas mãos, os competidores precisam passar um bambolê pelos seus corpos e por toda a extensão de uma corda o mais rápido possível. O último time a completar a prova se divide novamente e segue disputando, até sobrarem 3 pessoas para emocionantes batalhas individuais. O último a fazer o seu bambolê chegar ao outro extremo da corda é eliminado.

PROVA 6: COBRANÇA DE PÊNALTI - 95 COMPETIDORES: O objetivo é vencer o “bonecão de posto” que serve como goleiro e, claro, caprichar na pontaria! Quem erra o chute, vai para o fim da fila para uma nova rodada. Aquele que não conseguir acertar o gol, sai da competição.

PROVA 7: DESENROLANDO A FITA ADESIVA - 94 COMPETIDORES: Os competidores que seguem no jogo partem para outra missão. A prova consiste em desenrolar uma fita adesiva em volta de uma luva que cada um está vestindo, na maior velocidade possível. Quem acabar, corre para colocar o rolo vazio da fita na urna que está no centro do campo de provas. Quem mais se “enrolar” e ficar por último deixa o programa

PROVA 8: TÊNIS NO FIO - 93 COMPETIDORES: Um desafio com a cara do Brasil! O objetivo é amarrar um tênis no outro pelos cadarços e arremessá-los até ficarem presos no varal. O último que finalizar a prova ou não conseguir concluir, está eliminado.

PROVA 9: 3 COPOS E 3 BOLINHAS - 92 COMPETIDORES: Neste desafio de tirar o fôlego, cada um terá 3 copos, todos com uma bolinha dentro. Eles precisam assoprar as bolinhas até que elas saiam dos copos. Quem não conseguir, está fora!

PROVA 10: PROCURANDO O PÓDIO - 91 COMPETIDORES: Na última prova do episódio, basta conseguir subir no pódio que está no campo de provas para se salvar. Porém, precisam fazer isso com os olhos vendados e um saco de papel na cabeça. Quem não conseguir ou subir por último, já se despede do jogo.

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 estreia neste domingo (20), às 15h30, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

Conheça os participantes:

Ansiosos para a largada do Game dos 100? O programa estreia no dia 20 de julho, mas você já pode ir se familiarizando com o elenco. Tem atores, cantores, influenciadores, casais, gêmeos e até vovós! Bora conhecer todos os jogadores?