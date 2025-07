Brunno Danese revela todos os detalhes do Game dos 100: ‘Entrei com sangue nos olhos para ganhar’ O produtor de eventos ainda comentou sobre a experiência em A Grande Conquista e afirmou que está pronto para novos desafios Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 17/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/07/2025 - 02h00 ) twitter

O mineiro já confessou que é super competitivo! Reprodução/Instagram

Brunno Danese já mostrou que é animado e competitivo em A Grande Conquista 2, mas o público vai se surpreender com uma versão ainda mais potente dele no Game dos 100, que estreia no dia 20 de julho, na tela da RECORD! Em entrevista para o site oficial, o produtor de eventos contou detalhes do novo programa, revelou se aceitaria participar de A Fazenda, e comentou sobre a carreira, que está bombando.

Segundo Danese, os telespectadores vão pirar com o programa: “O Game dos 100 foi simplesmente surreal! A energia durante as gravações foi absurda — se a gente que estava lá dentro já se emocionava e se divertia daquele jeito, imagina o público assistindo de casa!“.

A nova atração coloca 100 pessoas, anônimas e personalidades da mídia, para competir em jogos variados pelo prêmio de R$ 300 mil. Brunno não poupou energia na experiência: “Eu chorei, sorri, fiz amizades de verdade, e umas tretinhas leves também, né? Faz parte! Entrei com sangue nos olhos para ganhar! Cada prova era uma mistura de adrenalina, emoção e estratégia. Foi tudo muito intenso”, explicou.

Sou extremamente competitivo — não gosto de perder nem no par ou ímpar — então a adrenalina das provas me deixava ainda mais ligado (Brunno sobre o Game dos 100)

E foram justamente os jogos criativos que fizeram o produtor de eventos viciar no programa: “Eu adoro desafio e prova, gosto de me jogar e me divertir. Sou extremamente competitivo — não gosto de perder nem no par ou ímpar — então a adrenalina das provas me deixava ainda mais ligado. A cada dinâmica eu me sentia mais confiante e motivado para buscar o prêmio".

A tensão das provas deixou Brunno cheio de energia: “Você precisava pensar rápido, confiar em si mesmo, manter o foco e, ao mesmo tempo, lidar com a pressão. Mas o mais legal foi ver como, mesmo sendo um jogo individual, rolava muita parceria e carinho. Teve prova em que alguém terminava primeiro e ficava gritando meu nome, torcendo, incentivando… Isso enchia o coração”, revelou.

Na opinião de Danese, perceber que conseguiu ser uma pessoa querida no meio de 100 participantes foi um dos melhores presentes: “E esse clima de competição misturado com amizade foi o tempero perfeito dessa experiência”.

Desafios surreais!

O produtor contou que cada prova tem um nível de dificuldade diferente para cada pessoa, o que deixa o jogo mais imprevisível: “Ninguém é 100% bom em tudo. Eu sou extremamente competitivo, então tentava pensar o mais rápido possível numa estratégia e me jogava com tudo. Grande parte das provas foram relativamente tranquilas para mim, mas teve umas que bateu o desespero real, principalmente quando achava que ia ser o último ou quando travava numa parte que parecia simples, mas não era”, lembrou.

Para Danese, alguns desafios que pareciam ‘bobos’ de longe, na prática, eram os mais complicados: “E aí entra o psicológico! Tinha que manter o foco, o raciocínio rápido e a calma ao mesmo tempo — e isso não é fácil sob pressão. Mas entrei com sangue nos olhos e coração aberto, então fui superando com garra, mesmo nos momentos mais tensos."

Sem dar spoilers, ele pontuou: “Teve erro, teve superação… Mas o saldo foi muito positivo. Dei o meu melhor".

Ele foi Dono da Casa Verde na Vila Reprodução/PlayPlus

Da Vila para A Fazenda?

Brunno foi protagonista na primeira fase de A Grande Conquista 2. O rapaz viveu intensamente todos os dias do reality.

“Foi, sem dúvida, a maior loucura da minha vida — uma experiência surreal que me fez viciar nesse universo. Era minha estreia, eu era marinheiro de primeira viagem, mas acho que me saí muito bem! Vivi tudo intensamente, passei pelas três casas, ganhei prova, fui dono da Casa Verde, fiz amizades que levo até hoje, chorei, sorri, me diverti pra caramba, beijei e até tretei”, brincou.

Danese ressalta que foi uma entrega verdadeira, mesmo sem entender muito bem o jogo naquela época: “Hoje, com uma bagagem maior, tenho certeza que renderia ainda mais, com mais opinião, mais presença nos embates e jogando com mais consciência. Acho que ficou um gostinho de “quero mais”, tanto em mim quanto no público. E tô aqui — pronto para o próximo desafio!”

E se o próximo for A Fazenda, ele disse que está mais do que pronto: “É um sonho real. Estou pronto e preparado para me entregar 100% se tiver uma nova oportunidade — principalmente agora, após ter vivido essa primeira experiência com tanto aprendizado”, afirmou.

Carreira bombando

Fora da tela da RECORD, a vida do Brunno também está movimentada: “Tenho trabalhado muito e sigo focado nos meus eventos — que, modéstia à parte, são os melhores de Uberlândia (MG). Também venho investindo cada vez mais em conteúdo digital, mostrando meu estilo de vida, bastidores e muita resenha para a galera que me acompanha.”

O público não perde por esperar o rapaz se entregando por completo no Game dos 100 e em todos os novos desafios que vêm pela frente: “Tô super aberto a novos projetos. Sou uma pessoa desprendida, vivo o hoje e, se precisar mudar tudo do nada, eu topo sem medo. Já joguei futebol profissional, morei em mais de nove cidades diferentes, então sou acostumado com a correria e pronto para tudo”.

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 estreia no dia 20 de julho, às 15h30, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

