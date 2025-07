‘Cada um tem o seu pedacinho de história’, diz Márcia Fu sobre os jogadores do Game dos 100 O Domingo Espetacular bateu papo com diretor, apresentadores e a queen do programa Esquenta|Do R7 15/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/07/2025 - 02h00 ) twitter

Não perca a estreia do programa neste domingo (20) Reprodução/RECORD

A repórter Lorena Coutinho, do Domingo Espetacular, invadiu os bastidores do Game dos 100 para descobrir tudo sobre o programa, que estreia neste domingo (20), às 15h30! Ela deu uma olhadinha no elenco e conversou com quem trabalha no projeto.

O game show coloca 100 jogadores para competir em 99 desafios. Quem vencer todas as provas, leva o prêmio de R$ 300 mil! Mas engana-se quem pensa que é uma corrida pelo primeiro lugar: “O importante é você não ser o último, porque aí sim você está eliminado e deixa o Game dos 100″, disse Padu Estevão, diretor-geral da atração.

Rafa Brites contou que será a responsável por colher alguns depoimentos antes de cada prova, e também falar com os competidores eliminados após cada desafio: “Olha, meu coração tem que estar muito forte para isso, eu choro com facilidade!” .

Felipe Andreoli mandou a real sobre o que é necessário para ir longe no game: “Competitividade, não adianta a pessoa ser forte, habilidosa, porque cada prova exige uma parte do cérebro. E é muito mais fácil você acertar quem vai chegar em primeiro em uma competição, mas quem vai chegar em último?”

Ao lado da arena em que vão acontecer as disputas, está o lounge de Márcia Fu: “É aqui que eles ficam para relaxar, para contar para vocês as histórias deles, o que eles passaram, o que querem fazer com os R$ 300 mil. Cada um tem o seu pedacinho de história, e quem vai contar para vocês sou eu, lógico, a queen!”

Confira a reportagem:

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 estreia no dia 20 de julho, às 15h30, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

