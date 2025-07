Yarley fala sobre nova fase da vida e experiência no Game dos 100: ‘Diferente de tudo que já apareceu na TV’ O influenciador faz parte do elenco do programa, que estreia no dia 20 de julho na tela da RECORD Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 18/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/07/2025 - 02h00 ) twitter

Ele contou novidades sobre a carreira Reprodução/Marcelo Melo

Yarley Ara está chegando para brilhar no Game dos 100! O influenciador, que viralizou com o bordão ‘trava na beleza’ ao lado da irmã Rayssa, é um dos participantes confirmados para o novo programa da RECORD, que estreia no dia 20 de julho, às 15h30. Em entrevista ao site oficial, ele falou sobre a experiência no jogo e revelou novos projetos de carreira.

“Eu amei, acho que é muito diferente de tudo que já apareceu na TV”, disse o influenciador sobre a dinâmica do programa. Ele fez parte de um time de 100 jogadores, e contou: “Curti demais, a galera estava entregue, querendo o prêmio, e foi muito legal! Acredito que o público vai curtir e se divertir demais!”

No game show, os 100 jogadores participam de provas diversas e são eliminados de acordo com o desempenho. O vencedor, que conseguir mandar bem nas 99 provas, garante um prêmio de R$ 300 mil!

Yarley soltou spoilers dos desafios que ele mais gostou: “A prova do gelo, quando a galera ver... É muito surreal! A prova da camisa também, que era uma montanha de camisas e a gente tinha que correr para cima para pegar a camisa certa”, lembrou.

O influenciador achou a maioria das provas fáceis de compreender e não sentiu dificuldades: “Só mesmo aquela pressão da competitividade de você querer ganhar a prova”.

Levei para o meu coração e fazem parte da minha vida (Yarley sobre os amigos do game show)

Apesar de se divertir bastante nas atividades, a parte do programa que Yarley mais curtiu foi outra: “Eu sou uma pessoa que eu faço amizade na fila de um banco, não seria diferente nos estúdios, bastidores e nas gravações. Entre aquelas 100 pessoas que estavam ali, 10 a 12 eu levei para o meu coração e fazem parte da minha vida”.

Os novos amigos têm programação badalada: “A gente até viajou aqui para Fortaleza, sempre se encontra em São Paulo, sai para jantar”, revelou.

Ele compartilha a jornada fitness com os fãs Reprodução/Instagram

Pose de peão?

Yarley contou que é muito competitivo e faria um certo reality rural ferver caso entrasse no elenco: “Eu amo A Fazenda, sempre fui telespectador, assisto desde pequeno!"

Ele explicou que mudou bastante desde que viralizou em meados de 2020: “Acho que eu já tive comentários um pouco infelizes e imaturos, mas eu cresci, amadureci e meus pensamentos são outros”, apontou.

Mas a nova versão continua divertida, carismática e cheia de energia, ingredientes perfeitos para um peão de sucesso: “Eu sou realmente um fã nato de reality, e A Fazenda está sempre ali na minha grade de programas que assisto e amo muito. Seria muito legal!”

Futuro

O jovem transformou a vida da família inteira por meio da internet. O vídeo que ficou famoso pelo bordão “trava na beleza” foi criado para exaltar a autoestima da irmã, que estava sofrendo bullying na escola. Hoje, Yarley colhe os frutos do sucesso com mais de cinco milhões de seguidores em uma única rede social, e já conseguiu aposentar a mãe, Ariete, fornecendo vida de rainha para ela e as duas irmãs.

Recentemente, Yarley também viralizou ao mostrar que perdeu mais de 38 quilos: “Além de cuidar mais do meu corpo, eu estou em uma nova fase da minha vida onde saúde, bem-estar e qualidade de vida são prioridades para mim. Estou nessa busca incessante por saúde e daqui a três meses estarei num desafio de 90 dias. Em três meses vou ter uma grande mudança também na minha vida profissional.”

Mas não para por aí, Yarley também está alçando novos voos. Ele pretende estudar empreendedorismo e construir uma marca: “De saúde ou voltada para qualquer outra área que eu acredito também. Eu não quero só ter alguma coisa para lucrar e ter dinheiro, dinheiro é muito bom, mas eu quero ter uma coisa que eu acredito, porque eu acho que quando a gente faz alguma coisa com um propósito tudo é melhor”, opinou.

As metas continuam: “Estou nesse lance de estudar, procurar algo para realmente ocupar minha cabeça e saber que vai ser útil para mim a longo prazo. Estou com esse desejo de cuidar do meu corpo, cuidar do meu futuro, estudar, empreender, criar minha marca”.

Atualmente, Yarley está prestes a tirar a carteira de motorista, e comemora a aquisição de um novo apartamento: “Estou sempre em São Paulo e Fortaleza. Agora eu estou no meu apartamento novo que fica aqui na Beira Mar, em Fortaleza (CE). Faz um mês que mudei e estou muito feliz e grato. Aguardo cenas dos próximos capítulos e estou muito empolgado!”.

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 estreia no dia 20 de julho, às 15h30, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

