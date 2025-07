Andreoli convoca o público para assistir às emoções do Game dos 100: ‘A cada programa, dez eliminados!’ O apresentador, Rafa Brites e Márcia Fu esbanjaram carisma nas redes sociais do programa Esquenta|Do R7 17/07/2025 - 12h09 (Atualizado em 17/07/2025 - 12h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O novo programa promete emoções e diversão! Antonio Chahestian/RECORD

A contagem regressiva para a grande estreia do Game dos 100 começou! O programa vai ao ar neste domingo (20), a partir das 15h30, na tela da RECORD. Para convocar o público para acompanhar todas as emoções da atração, Felipe Andreoli, Rafa Brites e Márcia Fu apareceram nas redes sociais!

Rafa começou animada ao lado do maridão e da queen: “Está chegando a hora!”. Márcia completou: “Olha que timaço, gente, eu tô com esse casal maravilhoso”.

Felipe lembrou a dinâmica do jogo, que une 100 jogadores em uma competição por R$ 300 mil: “Vocês vão se divertir com provas que a família vai fazer junto com a gente, em casa, e a cada programa... 10 eliminados! A cada prova, alguém vai embora”, apontou.

Márcia, que é campeã olímpica de vôlei, mandou a real: “Não é mole, não!” Felipe brincou, dizendo que já foi para duas Olimpíadas: “Para trabalhar”, completou. Brincadeiras à parte, a queen deixou claro para o público: “Vocês não podem perder de jeito nenhum!”

‌



Se liga:

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 estreia neste domingo (20), às 15h30, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

Conheça os participantes:

Publicidade 1 / 95 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Ansiosos para a largada do Game dos 100? O programa estreia no dia 20 de julho, mas você já pode ir se familiarizando com o elenco. Tem atores, cantores, influenciadores, casais, gêmeos e até vovós! Bora conhecer todos os jogadores?