Rafa Brites e Andreoli encantam os fãs com registros das férias em família

O casal está curtindo e relaxando longe dos holofotes Reprodução/Instagram

Rafa Brites e Felipe Andreoli viveram uma verdadeira maratona de trabalho nos últimos meses! Primeiro, gravaram o Game dos 100, que vai estrear neste domingo (20), na tela da RECORD. Depois, mandaram ver no Love & Dance, e por último, enfrentaram o ao vivo do Power Couple por mais de dois meses. Agora, o casal curte as férias com os filhos!

Para não deixar os fãs sem notícias, os apresentadores movimentam as redes sociais com fotos em um resort com os filhos, Rocco e Leon. Eles aproveitaram para tirar a folga junto com as férias escolares dos pequenos.

Na internet, Andreoli registrou um passeio dos filhos a cavalo. Rafa mostrou detalhes do look e paisagens do local: “Momento férias da família!”

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 estreia no dia 20 de julho, às 15h30, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

