Vanessa Mesquita relembra emoções do Game dos 100 e fala sobre a vida dedicada ao resgate de animais Eliminada na quarta prova, a médica veterinária também contou do trabalho no Instituto Pet Van e revelou história curiosa sobre A Fazenda Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 22/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ela resgata animais há mais de 20 anos Reprodução/Instagram

O público já estava com saudades de acompanhar Vanessa Mesquita na TV! A médica veterinária ganhou os holofotes ao vencer um reality de confinamento em 2014, e desde então, está no coração dos telespectadores. No domingo (20), a galera pôde ver Vanessa no Game dos 100! Em entrevista para o site oficial, ela falou sobre a experiência no jogo, histórias da carreira e até curiosidade de A Fazenda.

Vanessa revelou que pensou bem antes de entrar no Game dos 100: “A dinâmica eu achei sensacional, não conhecia esse formato de programa, tanto que quando me convidaram, eu falei, ‘ai, gente, será? Um reality agora?’. Eu fiquei com um pouco de preguiça, mas quando fui pesquisar, vi que era um programa muito legal, divertido, e eu acho que me surpreendeu muito mais pelo fato de eu ter me divertido simplesmente!”

A gravação do primeiro episódio aconteceu no aniversário da médica veterinária: “Revi amigos queridos, cantaram parabéns para mim. Foi muito legal e divertido. A parte que mais gostei, claro que foi o fato de ter sido meu aniversário”, contou.

Apesar da diversão, Vanessa foi eliminada na quarta prova quando não conseguiu secar um cubo de gelo: “Eu achava que eram gincanas bobinhas, tipo infantil. Eu senti muita dificuldade, porque você fica muito nervosa, muito!”

‌



Quase peoa?

O público ficou super animado ao ver que Vanessa estava no elenco do Game dos 100. A participante sempre aparece nas listas de cotados de outros realities, e lembrou de história curiosa: “Sobre A Fazenda é engraçado porque todo ano o meu Instagram bomba com todo mundo falando que eu vou, me perguntando. [...] Uma vez até o Léo Dias publicou, meu Deus do céu, meu telefone não parava de tocar, e nunca houve o convite”, explicou.

Vanessa brincou sobre sair “traumatizada” do reality que foi campeã: “Passei acho que uns seis, sete, oito anos falando que eu nunca iria para um reality, mas aí já fui até para o Game do 100, né? Não posso falar que eu nunca iria, mas é algo se pensar".

‌



De acordo com ela, o fato dos bichinhos estarem presentes em A Fazenda é um ponto positivo para avaliar um possível convite.

Vanessa é a médica veterinária responsável pelo Instituto Pet Van Reprodução/Instagram

Patinhas

Vanessa tem uma longa trajetória na carreira de médica veterinária: “Eu resgato animais há mais de vinte anos, e eu acho que o que mais me marcou nessa jornada foram os resgates mais perigosos. Os que exigiam força física, psicológica, resgates em canil clandestino”, lembrou.

‌



Antes de ser famosa na mídia, Vanessa participou de um resgate que ficou marcado na história do país, o primeiro ato contra vivissecção (dissecação de animais vivos para estudos) do Brasil, contra o Instituto Royal, em 2013. Protetores de animais entraram no local e resgataram diversos beagles: “Foram cenas de horror que presenciei ali, de maus-tratos, tive pesadelos durante anos na minha vida”.

Apesar da luta diária, a vida ao lado dos bichinhos compensa em felicidades: “Têm as histórias boas, lindas e incríveis de recomeço desses seres tão puros, que merecem tanto nosso amor, carinho e cuidado”, afirmou.

Atualmente, Vanessa divide a carreira entre a vida de influencer e os cuidados com os animais: “Sou a médica veterinária responsável pela minha ONG, o Instituto Pet Van, que hoje está muito ativo nas redes sociais. A gente tem um trabalho muito sério de adoção responsável por posse”.

Se você está à procura de um novo melhor amigo, ou quer ajudar a causa, vale a pena olhar as redes do instituto!

Que tal rever a participação de Vanessa no programa?

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

Risadas, chororô e ansiedade marcam o primeiro episódio de Game dos 100:

Publicidade 1 / 13 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O Game dos 100 estreou com tudo neste domingo (20)! O primeiro episódio fez o programa cair nas graças do público com dinâmica eletrizante e emoções surpreendentes. Confira todos os detalhes!