Fernanda Lacerda relembra diversão no Game dos 100 e conta sobre o primeiro livro: 'Fase muito especial' A modelo é coautora da obra 'Mulheres de Fibra' Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 06/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/08/2025 - 02h00 )

Fernanda Lacerda mostra novas versões na carreira Reprodução/Diego Nunes

Fernanda Lacerda se abriu para novas experiências de vida, e quem ganhou com isso foi o público! A modelo cativou fãs como a ‘Mendigata’ de um programa de TV, depois foi peoa em A Fazenda 10, virou mãe, influenciadora, coautora e agora experimentou o Game dos 100. Ela define o momento como ‘fase muito especial’, e contou todos os detalhes!

Ela se jogou no game show: “A dinâmica foi super diferente de tudo que já vivi! Tem vários desafios que nos colocam em situações que tiram totalmente da zona de conforto. Meu momento favorito foi a primeira prova, porque deu para sentir a energia de todo mundo ali, querendo mostrar a que veio. Foi adrenalina pura!”.

Para a tristeza dos fãs, Fernanda foi eliminada no segundo episódio, em uma prova de verdadeiro ou falso sobre a vida da cantora Roberta Miranda: “Jamais imaginei sair tão cedo! Mas faz parte… O jogo tem seus imprevistos e cada escolha ali muda tudo. Se eu ganhasse o prêmio, com certeza investiria em novos projetos profissionais e também em algo pessoal que fizesse sentido para minha essência. Sou muito movida por propósito”, contou.

Essa não foi a primeira vez que Fernanda mergulhou em um jogo da RECORD, em 2018, ela divertiu o público em A Fazenda 10. Aproveitando a experiência do Game dos 100, ela respondeu se toparia participar de outro reality, como o Power Couple: “Eu adoro esse tipo de desafio! Reality é uma experiência única de autoconhecimento e superação. Participaria, sim, com certeza! Power Couple seria um formato diferente e acho que renderia boas histórias".

Porém, a modelo está solteira e plena: “Como não tenho planos de me relacionar com ninguém, então seria impossível de acontecer”, brincou.

Carreira

Fernanda se define como uma pessoa movida por propósitos, e as escolhas da modelo têm levado ao lugar em que ela sempre quis chegar: “Estou em uma fase muito especial e significativa na minha carreira. Um dos projetos que mais me emocionam é o lançamento do livro Mulheres de Fibra, no qual tenho a honra de ser uma das coautoras.”

O livro foi lançado em maio, em São Bernardo do Campo (SP): “É uma obra que reúne histórias reais e inspiradoras de mulheres que superaram desafios e transformaram suas dores em força. Poder compartilhar a minha trajetória nesse livro é algo que me conecta ainda mais com quem me acompanha”, explicou.

Para quem acha que as novidades acabaram, Fernanda promete: “Além disso, sigo produzindo conteúdos voltados ao bem-estar, lifestyle e saúde feminina, sempre com autenticidade e propósito. Vem muita coisa linda por aí…"

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

Caras e bocas! Relembre o terceiro episódio de Game dos 100:

