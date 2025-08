Ovelha comenta aventura no Game dos 100 e revela segredo da tranquilidade: ‘Vivência’ O cantor também garantiu hit chegando para agitar o público; veja a entrevista completa! Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 04/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/08/2025 - 02h00 ) twitter

Os fãs podem aguardar sucesso novo do Ovelha chegando em breve Reprodução/Instagram

Ovelha rouba a cena por onde passa! Dono de carisma imbatível, o cantor brilhou no Game dos 100 e superou 23 provas da competição. Em entrevista ao site oficial, ele lembrou com carinho do programa, revelou o segredo da sua tranquilidade e contou que está preparando mais um lançamento de sucesso na carreira.

“Como sempre, eu gosto muito daquilo que eu faço, e o programa foi uma pauta muito legal. Senti alguma dificuldade pelo motivo do game ser muito intenso, mas tirei de letra porque sou muito decidido”, contou o cantor.

No auge dos 69 anos, Ovelha mostrou disposição intacta nos mais variados desafios de habilidade, resistência e agilidade. Ele ainda protagonizou momentos divertidos quando derreteu o gelo na barriga, ao acertar um golaço de primeira na prova de pênaltis, e quando encontrou a camiseta certa dando sopa na beirada da pilha de roupas.

Felipe Andreoli ficava chocado com a calma como o cantor enfrentava as provas, sempre sereno e focado. O apresentador chegou a apontar: “O Ovelha é aquele ‘distraídos venceremos’, joga totalmente relaxado, gosto desse estilo de jogo!”.

Segundo o cantor, a paz interior tem motivo: “O segredo da minha tranquilidade é a minha vivência com a vida, hoje eu me vejo em plena harmonia com tudo o que eu faço, Deus me deixa pleno quando estou trabalhando”, explicou.

Ovelha esbanjava calma nos desafios Antonio Chahestian/RECORD

Para a tristeza do público, Ovelha acabou sendo eliminado no terceiro episódio do game, ao não concluir a prova ‘equilibrando dados’. Mesmo assim, ele ainda deu esperanças aos fãs e disse que se for convidado para algum reality, topa!

Ovelha já gabaritou alguns deles na RECORD, A Fazenda e Canta Comigo, mas será que ele entraria no Power Couple? A resposta é sim: “Vejo um programa muito elevado para quem acredita no casamento e nas parcerias de um bom relacionamento. Se convidar eu e minha esposa, iremos com muito carinho”, garantiu.

Enquanto se diverte na tela da TV, Ovelha também comemora sucesso na música, e já ultrapassou a marca de 50 anos na estrada! “Minha carreira profissional está totalmente a todo vapor. Acredito que este ano, com este contrato que assinei com a empresa Azul, que pertence à dupla Edson e Hudson, vou dar um pulo para o futuro musical brasileiro com minha música Motel Maria, de minha autoria”. Ansiosos para escutarem? Fiquem atentos às redes sociais do cantor!

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

Publicidade

