Jogadores comemoram chegada ao Top 70 do Game dos 100: 'Fortes emoções' Nas redes sociais, os participantes compartilharam posts criativos Novidades|Do R7 04/08/2025 - 13h42 (Atualizado em 04/08/2025 - 14h04 )

Ângela Bismarchi, Mari Belém, João e Táila Cavalcante, Anderson Lima e MC Mello comemoraram na internet Reprodução/Instagram

Ao longo dos três primeiros episódios do Game dos 100, 30 provas foram vencidas pelos jogadores que permanecem no jogo! O público já notou que o nível de dificuldade só sobe, e nas redes sociais, os competidores que garantiram seu lugar no Top 70 comemoraram com posts criativos.

Ângela Bismarchi publicou foto e canetada: “Tarefa dada e mais um episódio cumprido!” O amigo, Wender Guidine comentou: “Eu falei lá no game... Essa aí vai longe, quietinha, não perde uma.” E Babi Cris também marcou presença: “Vencemos mais um domingo amiga! Semana que vem tem mais”.

Mari Belém divertiu os fãs com uma cena em que aparece fazendo careta na prova da minhoca, e escreveu: “Somos Top 70! Ihul! Mais uma semana concluída com sucesso. Foram dez provas disputadas, dez competições concluídas com excelência. Agilidade, cautela, análise e perspicaz… Estratégias foram o que não faltaram para conseguir concluir as provas da semana. E, assim, vamos juntos para mais uma semana que promete fortes emoções".

O casal Táila e João Cavalcante também comemorou a vitória em mais um episódio: “Juntos por um propósito, nossos sonhos um passo mais perto de se realizarem”, disse o rapaz. Eles pretendem pagar o casamento com o dinheiro do prêmio, e a torcida está animada: “Torcendo demais! Muito orgulhosa de ver vocês dando o máximo! Casal lindo”, disse uma internauta.

O Anderson Lima, que é cover do cantor Gusttavo Lima, também compartilhou uma arte toda estilosa para comentar o jogo: “Mais uma etapa concluída e agora Somos Top 70! Obrigado a todos pela torcida e continuem subindo #TeamEmbaixador que domingo que vem tem mais!”

A MC Mello mostrou garra e também chegou ao Top 70. Ela compartilhou a felicidade com os seguidores e convocou: “Quero saber quem assistiu ao episódio de hoje? Me conta nos comentários que tô de olho!”

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

