Márcio Camara conta que a família é o motivo de entrar no Game dos 100: 'Temos um grande sonho' O servidor público dividiu a história do filho com o público Novidades|Do R7 06/08/2025 - 11h30 (Atualizado em 06/08/2025 - 11h33 )

Márcio Camara está na disputa pelo prêmio de R$ 300 mil Reprodução/Instagram

Cada participante traz uma bagagem enorme de sonhos e superações para o Game dos 100, e com Márcio Camara não é diferente. No terceiro episódio, ele mostrou fotos da família, se emocionou e contou sobre o plano de adaptar a casa para o filho, que é cadeirante e portador de doença rara.

O servidor público abriu o armário do lounge e mostrou as fotos da esposa e dos dois filhos: “Tô colando as recordações que trouxe de casa, esse armário a gente tem muito contato com ele aqui, então sempre que eu abrir e olhar a foto da minha família, dos motivos que estou aqui, isso me fortalece mais no jogo!”

Márcio é pai de João Paulo, de 16 anos, e Pedro Lucas, de 10. O primogênito tem distrofia muscular, uma doença degenerativa que acomete os movimentos do corpo. Hoje, o garoto usa cadeira de rodas para se locomover, e por esse motivo, o pai entrou na disputa pelos R$ 300 mil do game: “Temos um grande sonho de construir uma casa mais ampla e adaptada às necessidades do meu filho!”

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

