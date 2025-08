Salete Campari destaca amizades no Game dos 100 e avisa: ‘A Fazenda tem tudo a ver comigo’ A artista brilhou no programa da RECORD e já vislumbra futuros realities na tela da emissora Novidades|Bianca Barbosa, do site oficial 05/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/08/2025 - 02h00 ) twitter

Salete Campari alegrou os domingos na competição Reprodução/Instagram

Sempre sorridente e glamourosa, Salete Campari conquista novos fãs por onde passa! No Game dos 100 não foi diferente, além de arrasar nas provas, a artista garantiu boas amizades e brilhou na disputa. Em entrevista ao site oficial, Salete contou sobre a experiência, falou de A Fazenda e da carreira.

“Adorei participar, foi uma dinâmica maravilhosa e com pessoas super educadas e simpáticas, a parte que eu mais gostei foi poder fazer muitas amizades dentro do reality”, contou.

Salete foi eliminada na última prova do terceiro episódio, acumulando 29 vitórias na competição: “Eu fiquei triste porque, afinal de contas, assoprar os confetes foi super fácil, mas abrir o cadeado que foi difícil. Eu não enxergo para perto, mas eu levei numa boa, é uma competição, que vença o melhor sempre”.

A artista soltou elogios para o programa e elenco: “A produção maravilhosa, maquiadores encantadores, sempre me deixando mais bonita, fiz muitas amizades dentro do programa com os participantes, estamos sempre em contato. Foi maravilhoso”, lembrou.

Satisfeita com a participação no game, Salete almeja novos desafios. Questionada se toparia participar de A fazenda, visto que estampa as listas de cotados todos os anos, respondeu: “Fico super contente de estar cotada na lista da Fazenda, eu gostaria muito de ir, eu acho que é um jeito do Brasil me conhecer melhor. A Fazenda tem tudo a ver comigo, eu gosto de competição, falo muito, brigo bastante, então eu acho que tem a ver comigo, só não posso beber porque se eu beber eu mudo".

Salete tem agenda movimentada! Reprodução/Instagram

40 anos de arte

Natural de Araruna (PB), Salete veio para São Paulo (SP) muito jovem e se formou em matemática. Foi na cidade que ela compreendeu sua veia artística e se tornou uma das drag queens mais famosas do país.

Inspirada em grandes divas, como Marilyn Monroe, Elis Regina e Carmem Miranda, a artista tem os cabelos loiros, os vestidos coloridos e muita força para lutar pelo que acredita.

Salete sorri para a vida, e é sempre correspondida: “Minha carreira graças a Deus tá boa, trabalhando bastante. Tenho a festa todo mês do bloco da Salete Campari, tenho três blocos que estou trabalhando para esse Carnaval. Tô feliz, muito feliz, mas sempre pode melhorar, né?”, finaliza.

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

