Playlist empolgante! Relembre a trilha sonora do segundo episódio de Game dos 100 As músicas foram escolhidas a dedo de acordo com as provas Novidades|Do R7 30/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Até o Andreoli e a Rafa Brites caíram na dança! Reprodução/RECORD

Você provavelmente gargalhou quando ouviu Cachorrinho, da Kelly Key, na segunda prova do Game dos 100! O episódio surpreendeu o público com uma trilha sonora toda especial, harmonizando perfeitamente com o tema de cada desafio do programa. Relembre!

Logo na abertura, o game tocou Survivor, do grupo Destiny’s Child, com cenas dos participantes dando tudo de si nas dez provas do dia. A música diz: “Eu sou uma sobrevivente, não vou desistir, não vou parar, vou trabalhar mais duro”. Tudo a ver com os desafios, não é?

Já na segunda prova, quando os competidores precisavam encontrar os cachorrinhos de pelúcia enquanto estavam vendados, a equipe de som escolheu nada menos que a música perfeita para o momento: Cachorrinho, da Kelly Key!

Veja:

"Vem aqui que agora eu tô chamando"... 🐶🎤 #GameDos100 pic.twitter.com/PoKLdb2xt8 — Game dos 100 📣 (@gamedos100) July 27, 2025

No desafio das perucas, quando a galera precisou colocar pingentes nas madeixas, a trilha também foi um show a parte! Os participantes passaram pelo perrengue ao som de Cabelo, canção de Gal Costa: “Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada…"

‌



Se liga:

E o que falar do showzaço da Roberta Miranda no episódio? A cantora foi a convidada especial do game, e além de protagonizar a sexta prova, ainda soltou a voz com vários sucessos: Meu Dengo, Vá com Deus e Corajosa. A influenciadora Fernanda Lacerda foi eliminada justamente ao som de um dos hits da Roberta.

Confira:

No sétimo desafio, mais um ritmo para fazer a galera dançar: Rebolation, do Parangolé! Os participantes precisavam usar todo o jogo de cintura para colocar a bolinha dentro do copo, e o resultado foi hilário!

‌



Espie:

É hora do "Rebolation" no #GameDos100! Você se daria bem nessa prova? 😁 pic.twitter.com/7CkOfoLdbF — Game dos 100 📣 (@gamedos100) July 27, 2025

E não parou por aí! O GG, cover do Leo Santana, foi eliminado na oitava atividade, e seguiu para fora do jogo ao som de Zona de Perigo, do ídolo! Já Vanessa Kurashiki, perdeu a vaga no jogo ao ser eliminada na nona prova, e se despediu do marido, Léo Placido, com a música Die With A Smile, de Bruno Mars e Lady Gaga.

Assista:

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

‌



Beijos, separações e emoção! Veja como foi o segundo episódio do Game dos 100

Publicidade 1 / 13 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O segundo episódio do Game dos 100 serviu o puro suco do entretenimento para o público! Rolaram provas eletrizantes, choro, dez eliminações, reencontro de família, beijos, separações e muitas emoções. Confira o resumão!