Maria Antonia perde o gingado e é eliminada do Game dos 100

Gingado era o que ditava como o participante iria se sair na sétima prova da semana! Isso porque eles tinham um copo e uma bolinha presa na cintura e precisavam, apenas com o movimento do corpo, colocar a bolinha no copo. Com o jogo se afunilando, a atividade ia ficando mais difícil. A disputa final ficou entre Regina Schazzitt e Maria Antonia, que demonstrou requebrado o programa todo. Contudo, isso não foi o suficiente para a competidora, que deixou o game show.



