Relação tóxica e recomeço! Entenda o choro de Rosiane Pinheiro no Game dos 100

Rosiane Pinheiro não conseguiu segurar as lágrimas Reprodução/RECORD

O Game dos 100 mexe com as emoções dos participantes para valer! No segundo episódio, Rosiane Pinheiro foi eliminada após perder a prova dos cachorrinhos, e protagonizou discurso emocionante ao lado de Rafa Brites. A dançarina falou sobre relacionamento tóxico e recomeço.

Assim que perdeu a disputa, Rafa Brites acolheu a participante e perguntou o que ela achou do game. Rosiane apontou: “Eu amei, até me emociono porque sempre gostei de praticar esportes, de competir, e depois de um relacionamento abusivo, eu fiquei frouxa! Tinha medo de tudo, de qualquer coisa. Tive síndrome do pânico, enfim... Graças a Deus hoje estou bem!”

A jogadora afirmou que o programa foi indispensável no recomeço após o trauma: “Quando vocês me convidaram, eu aceitei porque consegui superar esse lado meu, de ter medo, consegui ser como eu era antes”, explicou.

Rafa abraçou a participante e disse: “Você tem o seu trabalho que inspira muitas mulheres na internet, teve coragem de falar sobre isso, e encoraja muitas mulheres de falarem sobre relacionamentos tóxicos, abusivos. Então aqui foi mais um passo para isso, mas não quer dizer que passa, né? A ferida fecha, mas tem uma casquinha que às vezes abre”.

Rosi completou: “O importante é que vocês conseguiram me dar de volta a força, a energia, a vontade de lutar mais e vencer!”

Assista:

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

Beijos, separações e emoção! Veja como foi o segundo episódio do Game dos 100

