MC Mello lança música em homenagem ao Game dos 100, e revela: 'Ensinei a Márcia Fu a dançar o quadradinho' A cantora lembrou a experiência em A Grande Conquista e contou que se sente pronta para novos realities Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 24/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/07/2025 - 02h00 )

Está torcendo pela MC no game show? Reprodução/Instagram

MC Mello chegou com tudo no Game dos 100! A cantora ganhou o coração do público em sua passagem por A Grande Conquista, e agora, brilha no novo programa da RECORD. Em entrevista para o site oficial, ela contou sobre a experiência no jogo, falou da música que criou para o game e revelou o que espera da carreira na TV.

“Eu achei o programa super legal, o elenco é carismático, divertido e as provas muito diferentes... Isso faz o público se envolver ainda mais”, apontou.

A parte favorita da jogadora foi a prova dos capacetes de desentupidor: “Quase saí do game, e ver a galera vibrando, chamando meu nome, foi gostoso demais! Eu tenho 1,59m de altura, e consegui eliminar um cara grandão, o Cowboy!”

Ela contou que ao longo do programa sentiu dificuldade em diversas provas, mas seguiu firme: “O nervosismo era muito grande, mas não podíamos deixar isso tomar conta, tínhamos que estar focados 100% nas provas para não dar bobeira! Porém, na hora do lounge onde a gente tinha a companhia da Márcia Fu, era super divertido, a gente conseguia descontrair bem e acabava sendo um gás para as próximas provas!”

Segundo a participante, a queen foi um alívio na tensão do jogo: “No lounge com a Márcia rolaram diversas entrevistas, inclusive eu e ela causamos muito juntas, rolou risada, fofoca, cantada, desfile (risos), eu até ensinei a Márcia Fu a dançar o quadradinho”, lembrou.

Entre uma brincadeira e outra da Márcia, MC Mello teve um insight: “Sempre que estou feliz vem ideias de melodias e letras. E durante as gravações do programa eu estava tão feliz e grata por estar ali gravando o meu segundo trabalho dentro da emissora! Fiz muitas rimas para ela e para o programa, até que no terceiro dia de gravação eu cheguei muito inspirada no set!”

A cantora começou a ter ideias de rimas na cabeça e pediu papel e caneta para a produção, pois os jogadores têm os celulares confiscados nas gravações: “Aí já comecei a escrever e fui pensando em uma melodia gostosa bem de programa mesmo sabe? E então, nasceu a música do game”, explicou.

MC Mello mostrou a música para os colegas, e o hit colou: “Todos cantavam a música sem parar, inclusive a Rafa Brites me deu um espaço durante uma das entrevistas para cantar a música e ela amou, continuou cantando durante o game!”

Uma letra que fixa na mente de qualquer um que escuta, e com o refrão viciante (MC Mello sobre o novo hit)

Quando as gravações do programa acabaram, a cantora não perdeu tempo, e dois dias depois, correu para produzir a música com um DJ: “Chegando no estúdio, a gente começou a colocar as ideias em prática, pensando em melodia, batida, melhoramos ainda mais a estrutura da música, a letra também teve pequenas mudanças para deixar ainda mais com a cara da TV! Uma música curta, com uma letra que fixa na mente de qualquer um que escuta, e com o refrão viciante”, apontou.

Em quatro dias de produção, o hit estava prontinho. A cantora enviou o material para o diretor-geral da atração, Padu Estevão: “Ele ficou chocado que finalizei uma música tão rápido. Colocou para a galera da produção ouvir e todo mundo curtiu muito!”

Segundo MC Mello, a canção é uma homenagem: “Foi feita com um carinho enorme para todos que assistirem o game, para toda a produção e para todos que fizeram parte desse momento! Já está disponível nas plataformas digitais. É bom que o público que estiver acompanhando pode postar fotos assistindo o game e usar o áudio da música!”

Carreira

Trabalhar na TV sempre foi um sonho para a cantora: “Quando a RECORD me abriu as portas para A Grande Conquista, foi uma realização".

Agora, ela foca em outro reality: “Acho o meu perfil muito a cara de A Fazenda, sou o tipo de pessoa que fala demais, que não tem vergonha, dou minha opinião de tudo mesmo que as pessoas não peçam (risos), e eu sinto que entrego entretenimento, me jogo mesmo, causo, amo uma fofoca, um babado, gosto de fazer a galera rir para caramba, adoro passar umas cantadas para causar ali um clima, e eu não levo desaforo para casa!”

Já ouviu a música da cantora? Reprodução/Instagram

Ela alega: “Sei que sou autêntica e tenho carisma, não tenho dúvida nenhuma que eu entregaria tudo em A Fazenda! Em A Grande Conquista fiquei pouco tempo, mas, o tempo que fiquei consegui fazer jus ao programa, e no Game dos 100 a galera vai ter um gostinho do entretenimento que eu entrego! Acho que agora só falta o convite para mais um trabalho na casa”, brincou.

Enquanto acompanha o game na TV, MC Mello comemora o sucesso na carreira: “Esse ano consegui fechar grandes trabalhos”, disse sobre as diversas campanhas com marcas famosas. E completou: “Nas redes sociais venho crescendo cada vez mais com meu conteúdo no Instagram e TikTok de cantadas, entrevistas, vídeos de humor, além de mostrar meu dia a dia para os meus 220 mil seguidores.”

Na música, ela segue lançando funks com uma pegada mais pop: “Letras legais e evolventes que todos possam ouvir!”. Em paralelo, a cantora investe em outros sonhos: “Minha meta e desejo de carreira é de um dia apresentar algum programa de TV, sou comunicativa e desenrolada, sei que entregaria tudo! Estou ansiosa e esperando novos projetos e trabalhos com a RECORD, uma emissora que amo de paixão!

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

