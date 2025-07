Cris Piza conta detalhes surpreendentes do Game dos 100: ‘É um programa divertidamente insano!’ A cantora também revelou que está preparando um EP com outro jogador da atração; confira a entrevista! Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 31/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/07/2025 - 02h00 ) twitter

Cris Piza já participou do Troca de Esposas e do júri do Canta Comigo Reprodução/Instagram

O Game dos 100 está dando o que falar! E representando o timaço de artistas, a cantora Cris Piza está brilhando no elenco. Em entrevista ao site oficial, ela contou detalhes do game show e revelou que está preparando um EP novo com outro jogador do programa!

“A dinâmica é incrível, é o tipo de programa que você começa a assistir, torcer sem conhecer ninguém e fica preso, vidrado com as provas, imaginando como seria se fosse com você”, disse Cris.

No jogo, os participantes enfrentam 99 desafios em busca do prêmio de R$ 300 mil. O programa é comandado por Rafa Brites e Felipe Andreoli: “As provas parecem bobas, mas assustadoramente na hora que o Felipe fala ‘valendo’, vem uma tensão, e por mais que seja uma coisa muito fácil, com a adrenalina e o nervosismo, a pressão, fica tudo mais difícil”.

Cris revelou que o momento mais especial da atração foi justamente um dos desafios: “A parte que eu mais gostei foi a prova dos pênaltis. Foi tipo final de Copa do Mundo”, apontou. Na atividade, Cris travou disputa acirrada com Marcus Vinicius, que foi eliminado.

Também rolaram momentos tensos, e a cantora deu o sangue nas atividades, quase literalmente: “Senti muita dificuldade em muitas provas principalmente por causa do meu tamanho, mas me entreguei e fiz o meu melhor, até lasquei um pedaço do dente em uma das provas para você ter ideia, é um programa divertidamente insano!”

Cris é cadeira cativa no Canta Comigo nas versões adulto e Teen, e também já participou do Troca de Esposas. Segundo a cantora, ela toparia dar um passo a mais nos realities: “Ir para A Fazenda seria com certeza uma grande diversão, porque eu adoro uma festa, dançar e beber suco da confusão. Como eu trabalho na noite fazendo shows, tive que aprender a lidar com todo tipo de pessoa e me defender como posso, com 1,50 de altura o que me restou foi ficar boa em discussões (risos), não perco uma!"

E por falar em trabalho, Cris uniu o útil ao agradável, criando parceria com outro jogador do game show: “Estou preparando um EP de funk para agitar as pistas, e o Diamante, que também está no Game dos 100, tem participação em algumas músicas", revelou.

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

