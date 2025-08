João Zoli grita com companheiros e se classifica no limite para a próxima etapa

A quarta prova exigiu equilíbrio, mas dessa vez, de uma forma diferente. Os participantes precisaram equilibrar seis dados em um palito, que precisava estar na boca. A prova não era demorada, mas demandou paciência dos participantes. Em um momento de estresse, João Zoli se irritou com companheiros e berrou pedindo silêncio, o que atrapalhou o desempenho do competidor, já que ficou entre ele e Ovelha. Mesmo irritado, João se concentrou e conseguiu finalizar a prova. Sobrou para Ovelha ser o 24º competidor a deixar o Game dos 100, com uma despedida emocionante.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!