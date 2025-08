Bettina tem ‘cintura dura’ e é eliminada do Game dos 100

Na sétima prova, os participantes precisaram de requebrado para conseguir avançar de etapa. Eles precisaram esvaziar um pote com bolinhas apenas na base do rebolado. E, assim que a prova começou, foi um grande mexe-mexe! No final, ficou entre Bettina e Nick, que ficaram bastante tempo por apenas uma bola. Depois de mexer muito, o cantor conseguiu retirar a última bolinha e eliminou Bettina.



