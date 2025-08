Luis Mariotto revive emoções do Game dos 100 e conta sobre atuação no resgate de animais O enfermeiro veterinário se dedica aos cuidados de bichinhos que foram abandonados ou maltratados Novidades|Bianca Barbosa, do site oficial 02/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/08/2025 - 02h00 ) twitter

Atualmente, Luis Mariotto é responsável por 100 animais no projeto voluntário Antonio Chahestian/RECORD

O Game dos 100 apresentou novas personalidades que caíram nas graças do público, e o enfermeiro veterinário Luis Mariotto é exemplo disso. Ele foi eliminado no segundo episódio, quando travou disputa acirrada com JP Mantovani. Em entrevista para o site oficial, ele contou sobre a experiência, falou da carreira e dos sonhos.

“A dinâmica é muito desafiadora, eles souberam elaborar muito bem as provas e os desafios, o programa vai além de você concluir uma prova, ele tenta mostrar que temos que superar, aprender e evoluir. Além dos desafios, que gostei muito por ser uma pessoa competitiva, as amizades que fiz no programa, os conhecimentos que obtive são a parte que mais gostei do game”, contou.

Luis arrebentou nas primeiras 14 provas, mas não contava que o desafio de empilhar porcas fosse tão difícil, e acabou eliminado: “A prova das porcas envolveu tudo, nervosismo, falta de coordenação, concentração, e sorte. Eu tenho TAG (Transtorno de Ansiedade Generalizada), então no momento da prova comecei a ter uma crise de ansiedade, o ar faltava, eu não conseguia parar de tremer e isso foi me causando ainda mais ansiedade.”

Mesmo com a eliminação, o saldo foi positivo para o enfermeiro, que saiu com novas amizades e fãs na bagagem. E agora que Luis teve o gostinho de aparecer na TV, vislumbra novos rumos na mídia. Questionado se aceitaria participar de algum reality da RECORD, como A Fazenda, foi direto: “Com toda certeza do mundo, acredito que este foi o primeiro de muitos desafios guardados para mim, e passar pela experiência de ficar confinado meses, será bem desafiador”, explicou.

Propósito

Aos 27 anos, Luis possui carreira diversificada: “Cursei administração, atuo às vezes por conta das empresas que administro junto a minha mãe. Porém, meu amor e ideologia de vida é a causa animal, então me formei como enfermeiro veterinário e curso medicina veterinária, hoje em dia atuo como modelo, fisiculturista e empresário”.

No trabalho voluntário é onde Luis coloca o coração: “Digo que é dar voz aos que têm voz, mas não podem falar. Então me tenho como um porta-voz deles, os animais são seres muito evoluídos no qual temos ainda que aprender muito, hoje sou responsável por mais de 100 animais, todos resgatados de abandono e maus-tratos, eu tento recuperar a dignidade deles, tirar seus traumas e deixá-los totalmente aptos para a adoção e terem uma chance de vida feliz”, pontuou.

O enfermeiro conta com orgulho das diversas missões que já realizou: “Resgate dos beagles do Instituto Royal, das porcas que caíram no Rodoanel, ajudei no desastre de Brumadinho (MG) e do Rio Grande do Sul”.

