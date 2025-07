Belém e Brasília entram na onda e se jogam no desafio do Game dos 100 Jornalistas da RECORD fizeram a felicidade do público brincando nas redes sociais Novidades|Do R7 31/07/2025 - 16h48 (Atualizado em 31/07/2025 - 16h48 ) twitter

Marília Severo, Pedro Pessoa, Danilo Magela, Lucaz Alvez e Larissa Palhares se divertiram com as provas Reprodução/Instagram

A RECORD tem os melhores jornalistas do Brasil, e podemos provar! Desde a estreia do Game dos 100, apresentadores e repórteres estão reproduzindo os desafios do programa, e publicando os vídeos nas redes sociais. O público ama acompanhar as brincadeiras! Dessa vez, a galera de Belém e de Brasília marcou presença!

Diretamente da RECORD Belém, no Pará, Marília Severo, Pedro Pessoa e Danilo Magela se aventuraram na prova de colocar a bolinha dentro do copo sem usar as mãos, só o requebrado! Eles levaram um susto com as habilidades de Pedro, que arrasou no desafio e até tentou ajudar os amigos a soltarem o quadril.

Um internauta soltou: “Pedro é muito craque e se duvidar ainda foi recorde, hein?” Danilo, que também já participou do jogo de empilhar porcas, não quis nem se defender: “Tô só me lascando nesses desafios”. De qualquer forma, ele não desiste, afinal, o importante é competir!

Olha só:

Em Brasília, Lucaz Alvez e Larissa Palhares usam até um macacão especial para se divertirem nos desafios do game! A dupla testou o jogo e quase quebrou o estúdio na brincadeira. Em seguida, foi a vez dos apresentadores Giulianno Cartaxo, Manoel de Oliveira e Neila Medeiros.

‌



Confira:

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

share O segundo episódio do Game dos 100 serviu o puro suco do entretenimento para o público! Rolaram provas eletrizantes, choro, dez eliminações, reencontro de família, beijos, separações e muitas emoções. Confira o resumão!