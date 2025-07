Luis Mariotto deixa a competição após perder prova que exige calma e equilíbrio

Um prego, sete porcas e 85 vagas! Essa era a condição dos jogadores nesta quinta prova da semana. O silêncio e a concentração tomaram conta da sala de provas, mas, conforme o tempo ia passando, mais nervosos eles ficavam. A disputa ficou entre JP Mantovani e Luis Mariotto, que derrubaram a torre por mais de dez vezes. No final das contas, não deu para o enfermeiro veterinário, que foi eliminado do jogo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!