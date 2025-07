Aprovados? Elenco do Game dos 100 participa de dancinha divertida nas redes sociais Seis jogadores deram tudo de si para entregar entretenimento ao público Bastidores|Do R7 23/07/2025 - 18h04 (Atualizado em 23/07/2025 - 18h04 ) twitter

Deixe seu comentário na postagem no game show

Vocês acharam que os jogadores do Game dos 100 iriam servir entretenimento só aos domingos? Eles podem não estar no Love & Dance, mas dão tudo de si para conquistar o público todos os dias! Nas redes sociais do programa, o elenco brilhou em uma dancinha e choveram comentários engraçados.

Alisha, Ilane de Paula, Maloy, Marcelo Souzano, Marcin e Patric Santanna protagonizaram sintonia de centavos na coreografia, mas compensaram muito no carisma!

Os amigos do game não deixaram passar batido: “A ‘dessincronia’ tá babado”, brincou Di Campagnolli. Já Kamila Simioni notou: “Igual às provas, cada um indo para um lado!” Outros colegas deixaram palavras de incentivo: “Eu amei”, disse Denise Bueno.

A Alisha contou nos comentários que o Marcelo não aprendeu a coreografia até hoje, então o público já sabe em quem focar quando assistir à dancinha!

Confira:

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

Risadas, chororô e ansiedade marcam o primeiro episódio de Game dos 100:

