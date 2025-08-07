Bagunça! Jogadores vão à loucura com trend no Game dos 100 nos bastidores
O clima por trás das câmeras segue caótico e super engraçado
Nem 10 provas por dia tiram a animação do elenco no Game dos 100! Os participantes apareceram super empolgados em um vídeo divertido das redes sociais do programa. Todo mundo topou a brincadeira, e o resultado foi hilário!
A trend mistura a música Hello, da cantora Adelle, com hit eletrônico animado. Ao todo, 17 competidores participaram da gravação de conteúdo, mas alguns se destacaram pelo entusiasmo. Michael Calasans, por exemplo, subiu em cima dos amigos!
Veja mais:
A ex-participante do Power Couple, Talira Manñes, comentou: “Esse programa é muito bom”. E o Marcelo Souzano completou: “Chorei de rir!”
Confira:
Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!
