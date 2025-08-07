Bagunça! Jogadores vão à loucura com trend no Game dos 100 nos bastidores O clima por trás das câmeras segue caótico e super engraçado Bastidores|Do R7 07/08/2025 - 12h11 (Atualizado em 07/08/2025 - 12h13 ) twitter

Os competidores se animaram com a produção de conteúdo Reprodução/Instagram

Nem 10 provas por dia tiram a animação do elenco no Game dos 100! Os participantes apareceram super empolgados em um vídeo divertido das redes sociais do programa. Todo mundo topou a brincadeira, e o resultado foi hilário!

A trend mistura a música Hello, da cantora Adelle, com hit eletrônico animado. Ao todo, 17 competidores participaram da gravação de conteúdo, mas alguns se destacaram pelo entusiasmo. Michael Calasans, por exemplo, subiu em cima dos amigos!

A ex-participante do Power Couple, Talira Manñes, comentou: “Esse programa é muito bom”. E o Marcelo Souzano completou: “Chorei de rir!”

Confira:

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

Prepare-se para acompanhar as cenas mais divertidas do Game dos 100! As expressões faciais dos jogadores foram colocadas a prova no desafio das minhocas do terceiro episódio. Se você não quer chorar de tanto rir, é melhor nem seguir para as próximas cenas!