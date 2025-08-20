Sincronia de milhões! Elenco do Game dos 100 anima o público com trend nas redes sociais
Os participantes agitaram os bastidores do programa
O elenco do Game dos 100 vive tanta tensão nas gravações das provas, que aproveita cada momentinho dos bastidores para relaxar e se divertir! No descanso entre um desafio e outro, os jogadores brilham nas trends das redes sociais do programa.
Dessa vez, participaram do vídeo Adryana Ribeiro, Bettina, Di Campagnolli, Janaína do Mar, Regina Schazzitt, Venâncio e Vinicius Brandão. Ao som de No One Else, do cantor Chris Brown, mostraram toda a sincronia que têm!
Wagner Santiago comentou: “Só gente linda!” E Ilane de Paula cutucou: “Agora tem sincronia, o problema do outro vídeo tava na rapaziada”.
