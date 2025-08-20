Sincronia de milhões! Elenco do Game dos 100 anima o público com trend nas redes sociais Os participantes agitaram os bastidores do programa Bastidores|Do R7 20/08/2025 - 14h59 (Atualizado em 20/08/2025 - 14h59 ) twitter

Adryana, Bettina, Di, Janaína, Regina, Venânicio e Vinicius mandaram bem no challenge Antonio Chahestian e Edu Moraes/RECORD

O elenco do Game dos 100 vive tanta tensão nas gravações das provas, que aproveita cada momentinho dos bastidores para relaxar e se divertir! No descanso entre um desafio e outro, os jogadores brilham nas trends das redes sociais do programa.

Dessa vez, participaram do vídeo Adryana Ribeiro, Bettina, Di Campagnolli, Janaína do Mar, Regina Schazzitt, Venâncio e Vinicius Brandão. Ao som de No One Else, do cantor Chris Brown, mostraram toda a sincronia que têm!

Wagner Santiago comentou: “Só gente linda!” E Ilane de Paula cutucou: “Agora tem sincronia, o problema do outro vídeo tava na rapaziada”.

Olha só:

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades. Reveja os episódios no RecordPlus!

